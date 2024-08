Varie disavventure in mare di diversa gravità che hanno visto protagonisti alcune imbarcazioni in zone differenti

La maledizione di agosto per gli yacht di lusso continua. Il naufragio di queste ore al largo di Palermo del veliero Bayesian con 22 persone a bordo, dopo una tromba d’aria, è solo l’ultima in ordine di tempo di varie disavventure in mare di diversa gravità che hanno visto protagonisti alcune imbarcazioni in zone differenti.

Prima che il Bayesian, barca a vela di 56 metri, battente bandiera inglese con 22 a bordo, affondasse nelle prime ore di lunedì nel tratto di mare davanti a Porticello, con, sinora, il tragico bilancio di un corpo senza vita recuperato e di 6 dispersi, solo 2 giorni fa, dopo essere finito contro uno scoglio in Corsica, è affondato lo yacht da 27 metri della famiglia del calzaturificio Magli. Un naufragio in cui le 11 persone a bordo sono state tratte in salvo. Il m/y Manta della famiglia Magli, produttrice di scarpe di lusso, è la quinta imbarcazione che affonda in quel tratto di mare in un periodo di tempo limitato. Durante una navigazione al largo della punta di Senetosa, a Sartene, nella Corsica del Sud, il Manta avrebbe urtato uno scoglio non segnalato dal GPS.

Circa una settimana prima un altro yacht è affondato al largo di Maiorca. A bordo cinque persone che sono state salvate da un’imbarcazione privata prima dell’arrivo dei soccorsi. Lo yacht, che si era completamente allagato, è affondato lentamente. È del 16 agosto scorso la notizia che a Formentera, in Spagna, la burrasca ha gettato fin sulla riva il superyacht a vela Wally Love e altre imbarcazioni che si sono arenate nella spiaggia di La Savina. Il s/y Wally Love, un Wally a vela lungo 30,5 metri, ha un prezzo di vendita di 3.900.000 euro. Di questo fine settimana la notizia, dalle coste italiane, di un incendio che ha distrutto uno yacht al largo di Ostia. La Guardia Costiera e la Guardia di finanza hanno salvato le 11 persone a bordo, tra cui sei bambini. Illesi gli occupanti dello yacht di 23 metri andato in fiamme nel pomeriggio di sabato 17 agosto.

