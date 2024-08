Foto di archivio

L'imbarcazione sarebbe colata a picco a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona di Porticello

Una barca a vela di circa 50 metri, battente bandiera inglese con 22 persone a bordo (10 membri di equipaggio e 12 passeggeri), è affondata intorno alle ore 5 nel tratto di mare davanti a Porticello, in provincia di Palermo. Quindici sono state salvate dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco mentre è stato recuperato il corpo senza vita di uno dei sette dispersi.

L’imbarcazione sarebbe naufragata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta sulla zona. I sommozzatori si sono già immersi per raggiungere lo scafo, a 49 metri di profondità a circa mezzo miglio dalla costa. Carabinieri, 118 e protezione civile stanno accogliendo i superstiti a Porticciolo.

I dispersi

Dei sette dispersi, quattro sono di nazionalità britannica, due americani e un canadese. Tra questi uno solo è membro dell’equipaggio, un cuoco inglese, mentre gli altri sono passeggeri della crociera charter organizzata da una società francese.

I superstiti

È stato il provvidenziale intervento di una barca a vela, la Sir Robert B P battente bandiera olandese che si trovava nelle vicinanze della Bayesian, a salvare i 15 sopravvissuti al naufragio. Dieci sono stati portati negli ospedali di Bagheria e Palermo, nessuno di loro è in gravi condizioni. Gli altri cinque non hanno avuto necessità di cure e sono a disposizione della Guardia Costiera per essere sentiti in modo da ricostruire quanto accaduto. L’allarme è scattato alle 4.40 di questa mattina.

Fra i superstiti c’è un bimbo di pochi mesi

A bordo c’era un gruppo di turisti che aveva scelto la Sicilia per trascorrere le vacanze. I sopravvissuti sono già stati portati a terra: sono cittadini inglesi, neozelandesi, irlandesi. Un superstite proviene dallo Srilanka e due hanno un doppio passaporto inglese-francese. Fra questi c’è un bimbo di meno di un anno che è stato portato all’ospedale dei Bambini di Palermo per precauzione. Il piccolo si trova con la madre che ha qualche ferita superficiale: sta bene ma l’equipe medica lo sta sottoponendo ad alcuni esami per sicurezza.

Procura Termini Imerese apre inchiesta

La Procura di Termini Imerese nel frattempo ha aperto un’inchiesta. Le indagini sono affidate agli uomini della Guardia Costiera di Porticello, impegnati ad accertare l’esatta dinamica del naufragio, avvenuto durante una violenta burrasca che ha colpito la costa palermitana all’alba.

In azione sommozzatori ed elicottero

Sommozzatori, una motobarca e un elicottero del reparto volo di Catania sono impegnati nelle ricerche dei dispersi. Sono in arrivo sul posto da Sassari e Napoli sommozzatori speleo per la ricerca all’interno dell’imbarcazione affondata.

La barca affondata è uno yacht di 56 metri

Costruita nel 2008 nel cantiere Perini Navi di Viareggio, la Bayesian è lunga 56 metri con larghezza massima di 11 metri e stazza lorda di 473 tonnellate. Era arrivata a Porticello dopo una breve sosta al porto di Milazzo lo scorso 14 agosto.

