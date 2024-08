La donna dovrà rispondere di lesioni personali aggravate

Ha tentato di uccidere il compagno per motivi ancora non chiari. È successo a Gragnano, nel Napoletano, in via Vittorio Venento dove una donna cittadina belga di 30 anni avrebbe colpito il compagno, 45enne con doppia cittadinanza francese e italiana, con un oggetto appuntito, colpendolo all’addome e al braccio sinistro. L’uomo è rimasto sanguinante nell’androne del palazzo, poi è stato soccorso e portato in ospedale. La 30enne,invece, si è nascosta in casa. I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare e della stazione di Gragnano sono riusciti a entrare nell’abitazione attraverso la finestra e hanno arrestato la donna. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate. L’uomo non è in pericolo di vita ed è cosciente. Sono in corso indagini per comprendere le motivazioni. La donna è assistita da un interprete perché non parla italiano.

