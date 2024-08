I volontari del Progetto Arca: "I colpi di calore sono frequenti tra le persone che vivono in strada"

Ghiaccioli e fette d’anguria fresca per combattere il gran caldo sono stati distribuiti questa mattina dai volontari del Progetto Arca ai senzatetto e alle persone fragili che stazionano su piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale, a Milano. “I volontari tutti i giorni dell’anno, girano con le unità di strada e la cucina mobile per distribuire pasti caldi. D’estate intensifichiamo con acqua, gelati e ghiaccioli per abbassare la temperatura corporea delle persone, perché i colpi di calore sono frequenti tra i senza dimora che stanno tutto il giorno a 35-38 gradi”, spiega Alberto Sinigallia, presidente del Progetto Arca Milano.

“Quelli che chiamano invisibili sono più visibili d’estate perché le città si svuotano. Il covid ha portato in strada molte famiglie, soprattutto chi lavorava in nero e da un giorno all’altro si è trovato senza reddito. Solo a Milano ci sono 300 sfratti per morosità incolpevole per cui vediamo tante famiglie in strada che da un giorno all’altro hanno bisogno di assistenza”, ha proseguito Sinigallia: “La nostra associazione a Milano ha 150 case in cui facciamo integrazione lavorativa e abitativa, perché bisogna far uscire le persone dall’indigenza. Purtroppo sono più le persone che entrano che le persone che escono dall’indigenza”, ha concluso.

