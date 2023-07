Riceveranno una card con cui potranno fare la spesa gratuitamente e su appuntamento

Fondazione Progetto Arca ha presentato lunedì mattina a Milano in viale Bodio il nuovo Market Solidale, parte del piano della onlus per il sostegno alimentare ai cittadini in difficoltà economica. Si tratta di un vero e proprio negozio rivolto a 150 famiglie del municipio 9, che riceveranno una card con cui potranno fare la spesa gratuitamente e su appuntamento per tre giorni alla settimana. Il progetto, che ha il sostegno di Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Osama e Jti Italia, consente alle famiglie di procurarsi generi alimentari e di prima necessità in una struttura identica a un normale minimarket ma senza cassa e pagamenti, gestita dai volontari di Progetto Arca. I prodotti disponibili provengono dal Banco Alimentare della Lombardia, mentre nel negozio vi è anche uno spazio dedicato ai bambini. All’inaugurazione questa mattina anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha ringraziato “Progetto Arca e i partner coinvolti nell’iniziativa per l’impegno e la serietà messi in campo per sostenere le famiglie in difficoltà del Municipio 9 con un aiuto concreto”.

