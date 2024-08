Lo studio dell'Istituto di Barcellona per la salute globale

Più di 47.000 persone sono morte in Europa a causa delle alte temperature nel 2023, l’anno più caldo mai registrato a livello mondiale e il secondo più caldo nel Vecchio continente. È la stima di uno studio condotto dall’Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), un centro sostenuto dalla Fondazione ‘la Caixa’, e pubblicato su Nature Medicine. In termini assoluti il Paese europeo che ha registrato il maggior numero di morti per il caldo è stata l’Italia (12.743), seguita da Spagna (8.352) e Germania (6.376). Considerando invece la proporzione tra numero di morti e numero di abitanti, il Paese con il più alto tasso di mortalità per le alte temperature è stata la Grecia (393 decessi per milione), seguita da Bulgaria (229 decessi per milione), Italia (209 decessi per milione) e Spagna (175 decessi per milione).

Maggiore vulnerabilità al caldo per donne e anziani

Lo studio, spiega l’Istituto di Barcellona in una nota, replica la metodologia utilizzata l’anno scorso in un altro lavoro pubblicato su Nature Medicine, che ha stimato che il caldo ha causato più di 60.000 morti durante l’estate del 2022, il dato più alto dell’ultimo decennio. In particolare sono state utilizzate le registrazioni di temperatura e mortalità di 823 regioni di 35 Paesi europei nel periodo 2015-2019 per adattare i modelli epidemiologici e stimare la mortalità legata al caldo in ogni regione europea per l’intero anno 2023. A differenza dell’estate 2022, caratterizzata da temperature estreme persistenti nella parte centrale della stagione da metà luglio a metà agosto, il 2023 non ha registrato grandi anomalie termiche nelle stesse settimane. Tuttavia, due episodi di alte temperature a metà luglio e fine agosto sarebbero stati responsabili di oltre il 57% della mortalità stimata, con più di 27.000 decessi. In linea con gli studi precedenti, i dati mostrano poi una maggiore vulnerabilità delle donne e degli anziani. In particolare, tenendo conto della popolazione, il tasso di mortalità dovuto al caldo è stato del 55% più alto nelle donne rispetto agli uomini e del 768% più alto negli ultraottantenni rispetto ai 65-79enni. I ricercatori stimano che il numero probabile di decessi legati al caldo nel 2023 potrebbe essere ancora più alto rispetto ai dati ottenuti arrivando fino a 58mila, ma una stima più accurata potrebbe essere ottenuta solo se venissero messi a disposizione della comunità scientifica database migliori.

L’Europa si adatta al caldo per sopravvivere

Il team scientifico ha rilevato che le società europee si stanno adattando all’aumento delle temperature e che la vulnerabilità al caldo sia progressivamente diminuita nel corso del secolo. Nello studio si stima che, senza questi processi di adattamento, il carico di mortalità legato al calore nell’ultimo anno sarebbe stato superiore dell’80%. “I nostri risultati mostrano come nel corso di questo secolo si siano verificati processi di adattamento della società alle alte temperature, che hanno ridotto drasticamente la vulnerabilità al caldo e il carico di mortalità delle ultime estati, soprattutto tra le persone più anziane”, ha affermato Elisa Gallo, ricercatrice ISGlobal e prima autrice dello studio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata