Incursione di Centopercentoanimalisti al casello di Affi dell’A22. Gli attivisti hanno bloccato l’accesso riservato ai titolari di Telepass per protestare contro la gestione degli orsi da parte della Provincia autonoma di Trento.

“La scelta del casello di Affi non è stata casuale: si tratta di un passaggio dell’autostrada del Brennero nevralgico per il transito delle auto, soprattutto dei turisti stranieri che tornano o si recano al lago di Garda – si legge in una nota diffusa dall’associazione -. Fugatti ha deciso di uccidere otto orsi all’anno ritenuti secondo lui pericolosi infischiandosene delle regole. Il nostro movimento è intenzionato a non mollare la protesta in difesa degli orsi, le azioni continueranno”. Gli attivisti sono stati identificati dalla polizia stradale.

