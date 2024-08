Il pianto della bimba è stato sentito dai vicini, che hanno chiamato i carabinieri. La donna è accusata di abbandono di minore

Ha lasciato sola la figlia di 3 anni a casa ed è uscita per andare in posta. Una donna, di origine peruviana, è stata arrestata dai carabinieri di Torino e accusata di abbandono di minore. La donna e la piccola abitavano nel quartiere Barriera di Milano nel capoluogo piemontese. La bambina, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si è accorta di essere rimasta sola e ha iniziato a piangere: il pianto è stato sentito dai vicini dal balcone e sono stati gli stessi a chiamare le forze dell’ordine che sono intervenute. La madre aveva lasciato la piccola in casa per oltre un’ora.

