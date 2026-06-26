Gabry Ponte, fuori il singolo ‘Dna’ in collaborazione con Jovanotti

E’ disponibile da venerdì 26 giugno ‘Dna”, il nuovo singolo di Gabry Ponte in collaborazione con Jovanotti. Sabato 27 giugno il dj poi farà ballare San Siro con ‘San Siro Dance 2026’. Il brano è a due mondi che hanno profondamente segnato la musica italiana degli ultimi trent’anni, tra il Dj più ascoltato al mondo e il pioniere che ha ridefinito prima le sonorità urban e poi il pop in Italia, un hit-maker da sempre amatissimo. l risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Dopo essersi riconfermato ancora una volta il dj-producer italiano più ascoltato al mondo, oltre al secondo italiano più ascoltato all’estero secondo la classifica Spotify Wrapped 2025 ed essersi esibito all’Arena di Verona in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Gabry Ponte tornerà far ballare lo Stadio San Siro di Milano con ‘San Siro Dance 2026’ n programma sabato 27 giugno 2026, il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato rimo dj ad esibirsi nel tempio dello sport e della musica live di Milano.

Chi è Gabry Ponte

Gabry Ponte, che conta attualmente 3 dischi di Diamante, 51 di Platino, 28 d’Oro, e oltre 6 miliardi di stream complessivi su tutte le piattaforme, vanta unanomination ai Grammy. Nel 2001 con “Blue (Da Ba Dee)” nella categoria Best Dance Recording – e numerose collaborazioni con artisti internazionalicome Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul, Train e molti altri. Anche la sua attività live è molto intensa: si è infatti esibito nei famosi festival Tomorrowland, Tomorrowland Brasil, Moon & Stars Festival, e in venue leggendarie come il Circo Massimo di Roma e il superclub Ushuaïa di Ibiza; nel 2024 ha inoltre celebrato i suoi 25 anni di carriera con un tour completamente sold out nelle arene italiane. A gennaio 2025 ha pubblicato “Tutta L’Italia”, brano scelto comecolonna sonora ufficiale della 75esima edizione del Festival di Sanremoe con cui ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, rappresentando la Repubblica di San Marino.