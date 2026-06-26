Como, 73enne morto in un incendio in casa: arrestato il vicino

Un 42enne è stato fermato con l’accusa di omicidio e incendio doloso

C’è un fermo per omicidio e incendio doloso per la morte di Giovanni Amenta, il pensionato di 73 anni deceduto nella notte tra il 25 e il 26 giugno nella sua abitazione a Lomazzo, in provincia di Como. Si tratta di un vicino di casa dell’uomo, un 42enne, che avrebbe appiccato il fuoco all’abitazione mentre l’anziano si trovava dentr.

Secondo i primi accertamenti dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Como, in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Cantù e della Stazione di Lomazzo, tra i due ci sarebbero stati liti e dissapori che gli inquirenti definiscono “ripetuti”. Il 42enne, secondo quanto ricostruito, la notte tra il 25 e il 26 giugno avrebbe così usato del liquido infiammabile per dare alle fiamme l’appartamento del 73enne, morto per soffocamento in seguito all’incendio.