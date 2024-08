Il corpo della vittima all'interno di una Panda rossa, il marito ha confessato

È stata trovata a bordo di una Fiat Panda rossa la donna uccisa in mattinata con un colpo di arma da fuoco a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Sul posto i carabinieri indagano con il reparto scientifico sulla dinamica. A portare alla morte Anna Rita Morelli un solo colpo sparato al tronco, come riferisce il medico legale Antonio Grande. Il presunto responsabile, marito della vittima, portato in caserma avrebbe confessato l’omicidio.

