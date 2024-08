La vittima sarebbe stata colpita da almeno un colpo di arma da fuoco

Questa mattina, poco dopo le 9 a Roma, è stato trovato il cadavere di una donna all’interno della sua auto a Fonte Nuova, in via Palombarese 222. Inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima sarebbe stata colpita da almeno un colpo di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo che avrebbero fermato il marito, portato in caserma e la cui posizione é al vaglio.

