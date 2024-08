Le operazioni si sono concluse senza problemi, nonostante le proteste di alcuni occupanti

È terminato senza problemi di ordine pubblico lo sgombero del centro sociale Casa Loca in viale Sarca a Milano. Gli agenti della Questura sono arrivati sul posto alle 7.30 di questa mattina, trovando all’interno una sola persona. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute alcune bombole di gas per allestire la cucina, usata per le serate di auto finanziamento del centro sociale. Circa 10 persone si sono presentate nel corso della mattinata per contestare con slogan e cori lo sgombero: le operazioni si sono concluse senza problemi.

