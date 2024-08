L'intervento dopo il tentativo di occupazione degli alloggi

La Vela celeste di Scampia, evacuata in seguito al tragico crollo del ballatoio lo scorso 22 luglio dove morirono tre persone, è presidiata dalle forze dell’ordine in seguito al tentativo avvenuto la scorsa notte, da parte di una ventina di donne con i loro figli, di occupare nuovamente gli appartamenti. Alle 5 del mattino, in seguito all’intervento della Polizia, gli occupanti hanno lasciato nuovamente gli alloggi, ma la situazione resta tesa.

