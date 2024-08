La coppia di origini cinesi ha perso il controllo del mezzo schiantandosi tra due negozi

Gravissimo incidente stradale in pieno centro a Milano intorno alle 20.15. Una coppia di coniugi di origini cinesi stava percorrendo a bordo di un Porsche Cayenne l’incrocio tra le vie Sarpi e Aleardi nel quartiere Chinatown quando, per cause in corso di accertamento (forse un malore), hanno perso il controllo del mezzo urtando diverse auto in sosta, colpendo anche un passante sul marciapiede, rimasto ferito per fortuna in modo non grave, per poi schiantarsi contro un pilastro che divide due negozi sfondando una vetrina. L’uomo, 58 anni, e sua moglie, 66 anni, sono stati trasportati al Niguarda e al Policlinico in condizioni gravissime, dove in seguito sono deceduti.

