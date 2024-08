Il conducente avrebbe avuto un malore: era positivo all'alcool. L'incidente in via Boccaccio

(LaPresse) – Ha accusato un malore mentre era alla guida del suo furgone, in via Giovanni Boccaccio, all’angolo con piazza Giovine Italia a Milano, in zona Cadorna, e investe 4 pedoni: 2 in maniera diretta, 2 coinvolte in misura minore nell’impatto. Un uomo di 51 anni, di nazionalità straniera, è morto dopo essere stato portato all’ospedale Niguarda, in arresto cardiocircolatorio. In codice giallo con trauma cranico e al volto, e a gamba e braccio, un ragazzo di 21 anni; una giovane della stessa età ha riportato una trauma ‘minore’ a una gamba. Non ospedalizzato il quarto pedone investito, un uomo di 50anni. Il conducente, di origini marocchine, regolare e residente in provincia di Milano, risultato positivo al primo alcol test, sembra sia stato colto da un malore mentre era alla guida del mezzo. Ha riferito di soffrire di crisi epilettiche e si trova ora piantonato in ospedale per essere sottoposto ad altri accertamenti. Al vaglio, per chiarire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità, le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale della zona, che avrebbero ripreso una parte dell’incidente.

