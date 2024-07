Alla funzione religiosa hanno partecipato circa 500 persone

Centinaia di palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo per l’ultimo saluto alle vittime del crollo di Scampia. Ai funerali, celebrati in piazza Giovanni Paolo II dal Vescovo di Napoli Mimmo Battaglia, hanno partecipato circa 500 persone. Le sedie, posizionate al centro della piazza, sotto il sole, sono però rimaste vuote.

