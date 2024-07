Sono ricoverate in terapia intensiva pediatrica all'ospedale Santobono di Napoli. Restano in prognosi riservata

Sono ancora “in gravissime condizioni, stazionarie”, le due bambine di sette e quattro anni ferite nel crollo della Vela Celeste di Scampia e ricoverate in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Santobono di Napoli. Le due bimbe restano in prognosi riservata.

Sono in tutto sette le piccole ricoverate nella struttura sanitaria partenopea, di queste tre sono ricoverate in ortopedia.

A.A., di nove anni, operata per frattura di omero, ha praticato il controllo operatorio che risulta soddisfacente, mentre le condizioni generali necessitano di stretto monitoraggio clinicostrumentale; B.M., di 10 anni, operata per frattura pluriframmentata di femore, presenta un decorso post operatorio regolare e rimane in attesa di intervento maxillo-facciale subordinato all’evoluzione delle altre lesioni di organo riportate a seguito del trauma, che vengono strettamente monitorate; B.S, di due anni, operata di frattura di omero distale, presenta un buon decorso operatorio e condizioni generali discrete e stabili. Le ultime due pazienti ricoverate presso la chirurgia d’urgenza sono stabili e in lieve costante miglioramento: A.G., di due anni, continua ad alimentarsi; A.A. di quattro anni, che presenta lesioni multiple, continua a non presentare al momento indicazioni chirurgiche, è sotto stretto monitoraggio e non ha ripreso completamente l’alimentazione orale. Per le piccole pazienti ricoverate in ortopedia e in chirurgia d’urgenza è stato attivato il supporto psicologico. L’ospedale fa sapere che “per le prossime 72 ore, salvo aggiornamenti di rilievo, non è prevista l’emissione di nuovi bollettini”.

