A pochi giorni dal primo week end da bollino nero per milioni di italiani diretti in vacanza, Autostrade per l’Italia ha attrezzato una control room dalla tecnologia innovativa e futuristica. Un esempio unico in Italia e invidiato in tutta Europa. Un sito tecnologico svelato, per la prima volta, dalle telecamere di La Presse: quattro le aree che compongono la nuova Control Room, una sala di controllo dedicata alle pianificazioni integrate dei cantieri con una piattaforma tecnologica che rivoluziona il monitoraggio strutturale e la gestione di vita delle infrastrutture.

Un punto di osservazione diretto su ponti, cavalcavia, viadotti e gallerie, ripresi da telecamere ad altissima risoluzione e laser Lidar che scansionano le infrastrutture. Il centro gestisce anche il coordinamento delle attività di installazione dei sensori IOT sulle opere che permettono la raccolta di dati utili a valutare e monitorare lo stato di salute delle stesse. C’è poi una area dedicata agli assets tecnologici (1,9 milioni di attrezzature fisiche, 579 fornici di gallerie, 2078 piste di esazione pedaggio) monitorati con soluzioni innovative come mappe interattive, digital twin e dashbording. C’è il traffic Control Center d’avanguardia per l’ispezione e la gestione evoluta della viabilità. (2,4 milioni di di veicoli al giorno per 4,7 milioni di viaggiatori) e infine una sala gestione per le emergenze che rafforzerà ulteriormente il presidio e la risposta di eventi straordinari. C’è poi la novità assoluta dell’uso dei droni che pone l’Italia all’avanguardia a livello mondiale per innovazione tecnologica: guidati da remoto e posizionati in luoghi strategici, monitorano e supportano le squadre di intervento sul territorio.

