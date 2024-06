Roberta Loiacono, Marketing and Communication Director di Movyon: "Implementiamo le smart road e sperimentiamo la guida autonoma"

Autostrade per l’Italia è stato tra i partner scelti dal governo per rappresentare l’eccellenza italiana al G7 svolto in Puglia, a Borgo Egnazia, dal 13 al 15 giugno. Presente con uno stand al media centre della Fiera del Levante di Bari, Aspi insieme a Movyon, la società del Gruppo centro per la ricerca e innovazione tecnologica, presenta le soluzioni innovative e le sperimentazioni che contribuiscono allo sviluppo dell’infrastruttura autostradale, con dimostrazioni live sulle tecnologie che guidano la mobilità del futuro. “Le autostrade sono un’infrastruttura portante per lo sviluppo dell’economia e del Paese”, ha detto Roberta Loiacono, Marketing and Communication Director di Movyon. “Il Gruppo Autostrade per l’Italia sta implementando le smart road favorendo la comunicazione tra infrastruttura e veicoli per garantire la diffusione della guida autonoma e una guida sempre più sicura e connessa. Stiamo lavorando con il Politecnico di Milano per la prima sperimentazione di guida autonoma su tratti di traffico aperto”, ha aggiunto. E’ stato presentato anche il progetto ‘Falco’, un’attività di sperimentazione che tramite l’impiego di droni pilotati da remoto, permette di inviare flussi video in tempo reale direttamente al Traffic Control Centre, consentendo di monitorare lo stato della viabilità anche in tratti autostradali lungo i quali non sono disponibili telecamere.

