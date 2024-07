Il Comitato Vele assicura: "Nel giorno dei funerali e dopo una settimana così dolorosa non facciamo polemiche sulla nostra gente"

Sedie vuote ai funerali delle tre vittime del crollo del ballatoio a Scampia, ma non per protesta bensì per il caldo insopportabile. Lo ha chiarito anche il Comitato Vele che – precisa – “c’era nella sua interezza e anzi rigetta ogni polemica, che non ci riguarda e non ci interessa”. “Nel giorno dei funerali e dopo una settimana così dolorosa, non facciamo polemiche sulla nostra gente”, ha detto a LaPresse il Comitato Vele di Scampia commentando le immagini delle sedie vuote alle esequie celebrate questa mattina a Napoli. In piazza “la gente è passata e poi è dovuta andare a casa per le temperature insostenibili” aggiungono dal Comitato, convinti che “con un servizio adeguato per tutti la partecipazione sarebbe stata molto più numerosa: non solo tutto il quartiere e ma anche l’intera città si sarebbe mobilitata”.

