Il vicepremier: "Lavoriamo insieme con una serie di iniziative propositive"

“Da sempre Forza Italia considera il problema della condizione carceraria una priorità politica da affrontare”. Lo ha dichiarato Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa sulla situazione carceri congiunta con il segretario del partito radicale Maurizio Turco. Uno dei punti fondamentali sottolineati dal vicepremier e ministro degli Esteri è “la dignità della persona, sia essa la persona detenuta, sia essa la persona che opera all’interno del carcere, sia esso l’agente di polizia penitenziaria”.

“Non è facile, ma proprio per questo abbiamo deciso di lavorare insieme con una serie di iniziative propositive – illustra Tajani – dalle visite in carcere, al sostenere le attività delle comunità di recupero che possano accogliere in pena alternativa i detenuti tossicodipendenti, alla voglia di accelerare i tempi per il rinnovo del contratto della polizia penitenziaria”. Motivo di questa attenzione sono “i troppi suicidi tra i detenuti, ma anche nella polizia penitenziaria, che tra tutte le forze dell’ordine e le forze armate è quella che in percentuale ha il maggior numero di suicidi”. Per tutto questo Forza Italia si è avvalsa della collaborazione del Partito Radicale: “Il Partito Radicale è uno di quegli interlocutori con cui pensiamo di occupare lo spazio politico che è tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”.

