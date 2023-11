Ritenute dagli investigatori le basi logistiche utilizzate per gli attacchi ai cantieri

Operazione di polizia tra la Val di Susa, nel Torinese. Sotto sequestro – secondo quanto apprende LaPresse da fonti investigative – i presidi No Tav dei Mulini, in Val Clarea, e di San Didero, perquisiti la scorsa estate per i disordini scoppiati durante il festival Alta Felicità, ritenute dagli investigatori “le basi logistiche utilizzate per gli attacchi ai cantieri della tav“. Coinvolti nell’operazione gli esponenti dell’ala “oltranzista dei centri sociali”. La polizia ha così dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro preventivo firmato dal gip del Tribunale di Torino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata