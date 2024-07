RSF: "Italia adotti misure urgenti su indipendenza media e giornalisti"

“L’aggressione dei neofascisti al giornalista è un atto di barbarie e un attacco al diritto fondamentale della libertà di stampa. Il presidente del Senato italiano dovrebbe condannare questo atto di violenza e non cercare di relativizzarlo“. Lo ha detto a LaPresse il portavoce dell’associazione dei giornalisti tedeschi (Djv), Hendrik Zörner.

“Anche in altri Paesi la soppressione della libertà di stampa è sempre il primo passo verso l’abolizione della democrazia. Noi giornalisti dobbiamo difenderci con determinazione da questo”, ha detto ancora il portavoce della Djv, che ogni anno conferisce il Pressefreiheit Preis, il premio internazionale per la libertà di stampa. Episodi di aggressione nei confronti dei giornalisti “esistono e avvengono troppo spesso”, anche in Germania, ha detto ancora Zörner, aggiungendo che “soprattutto nella Germania dell’Est, è pericoloso per i giornalisti raccontare i raduni degli estremisti di destra“.

RSF: “Italia adotti misure urgenti su indipendenza media e giornalisti”

“Il rapporto sullo stato di diritto 2024 della Commissione europea, per quanto riguarda l’Italia, solleva preoccupazioni sull’indipendenza dei media pubblici, sulla sicurezza dei giornalisti e sulle intimidazioni legali, anche da parte di personaggi pubblici. Le autorità devono adottare misure urgenti in Italia, che è scesa di 5 posizioni al 46° posto nell’indice di Reporter senza frontiere citato dal rapporto”. Lo dichiara a LaPresse Julie Majerczak, rappresentante di Reporter senza frontiere presso l’Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata