Il giornalista aggredito da militanti di CasaPound, a margine del presidio per la libertà di Stampa

(LaPresse) “Fa piacere la solidarietà, è importante che la politica si esprima dopo un’aggressione di questo tipo. Ringrazio chiunque abbia espresso solidarietà nei miei confronti “. Lo ha detto Andrea Joly, il giornalista aggredito da militanti di CasaPound, a margine del presidio per la libertà di Stampa indetto da Odg Piemonte. “Le parole di La Russa? La mia versione l’ho scritta anche su La Stampa, sono stato attirato dai fuochi d’artificio in lontananza e una volta che mi sono avvicinato ho fatto semplicemente il mio lavoro. Non vedo l’ora di continuare a fare il mio lavoro”, ha aggiunto.

