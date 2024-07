La tragedia in una struttura alberghiera poco distante dall'A14

Tragedia in un hotel di Imola, dove nel tardo pomeriggio una bambina di soli 5 anni è annegata in piscina. La piccola, secondo quanto si apprende, in quel momento si trovava con la madre nella struttura Molino Rosso. Le cause della tragedia avvenuta intorno alle 18.15, al momento, sembrano accidentali. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni per ricostruire quanto accaduto. La piccola, italiana di famiglia albanese, era residente in un paese della Valle del Santerno.

