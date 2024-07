Il presidente americano ha annunciato l'intenzione di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca

(LaPresse) Gli italiani non sono sorpresi che il presidente Joe Biden abbia concluso la sua corsa presidenziale del 2024 a seguito di un dibattito disastroso con il repubblicano Donald Trump. La decisione di domenica ha gettato il Partito Democratico nel caos a pochi mesi dalle elezioni. “Credo che sia stata la scelta giusta, qualcosa che ci aspettavamo tutti un po’, ma è arrivata troppo tardi”, ha detto un ragazzo di Bologna mentre uno studente ha espresso una posizione diversa: “Me lo aspettavo più o meno, cioè, a più di 80 anni, le varie gaffe che ha fatto hanno causato molta instabilità politica ai Democratici, quindi mi aspettavo che Kamala Harris, la sua vicepresidente, o qualcun altro nei ranghi superiori del suo partito prendesse il suo posto, con la forza o meno”, ha detto. Tra la popolazione, ci sono anche coloro che hanno espresso opinioni più morbide: “Penso che Biden fosse un buon presidente e mi ha dato un po’ l’impressione di un vecchio nonno che sa fare cose buone, ma occasionalmente si ‘confonde’”, ha detto un’insegnante. Dopo aver annunciato che non si candiderà più alla presidenza, Biden ha espresso il suo sostegno alla vicepresidente Kamala Harris come nuova candidata dei Democratici, e lei ha promesso di “guadagnarsi e vincere” la nomina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata