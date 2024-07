Lo denuncia Gennarino De Fazio del sindacato Uilpa polizia penitenziaria

Un’altra evasione da un istituto di pena minorile: tre minori stranieri sono fuggiti nella sera di domenica dal carcere di Casal del Marmo a Roma. Lo denuncia Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uilpa polizia penitenziaria. “Nel tardo pomeriggio ben tre detenuti sono riusciti a evadere dall’Istituto penale per minorenni di Roma Casal del Marmo. Tutti minori e stranieri, sono ricercati dalla Polizia penitenziaria e dalle altre forze dell’ordine. Non conosciamo ancora l’esatta dinamica e le circostanze della fuga, l’unica certezza è la disfatta del sistema penitenziario, sia che si guardi agli adulti sia che ci si riferisca ai minori”, ha detto De Fazio. “Ormai non passa giorno in cui non succeda qualcosa di molto grave. Omicidi, suicidi, evasioni, risse, stupri, aggressioni al personale, proteste, devastazioni ed, è proprio il caso di dire, chi più ne ha più ne metta. Persino Joe Biden in queste ore negli USA ha rinunciato alla seconda corsa alla Casa Bianca, possibile che in Italia nessuno rinunci alle case di ‘custodia’? Possibile che non ci sia un minimo di pudore?”, si interroga il segretario Uilpa Pp. “Sia chiaro che abbiamo ben presente che la più grossa responsabilità è della politica, ma se la politica e il Governo non danno risposte adeguate chi dirige e amministra – seppur in buona parte incolpevole – dovrebbe in qualche misura reagire. Non siamo ancora nel pieno dell’estate e sta accadendo di tutto, il rischio concreto è di arrivare all’autunno in condizioni ancora più disastrose. Ci vuole una risposta e chiunque abbia a cuore le sorti non solo dell’esecuzione penale e della giustizia, ma dell’intero Paese, ha l’obbligo quantomeno morale di dare dei segnali“, conclude De Fazio.

