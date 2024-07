Il video è stato diffuso dall'associazione Gay Center

“Lo scorso weekend, alle 4 di notte, Mattia e Antonio (nomi di fantasia) sono stati aggrediti dopo essere usciti da una serata LGBT+ a Roma. Mentre attraversavano la strada, mano nella mano, un’auto gli ha tagliato la strada per poi fermarsi. Un grido di uno dei due ragazzi, spaventato, ha scatenato la violenza”. Lo rende noto Gay Center sui social. “Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, mentre tra loro si dicevano “Guarda sti Frxxx”. Antonio è stato colpito con una cintura, calci e pugni, mentre la donna ha colpito entrambi alla testa. Nonostante molti testimoni, nessuno è intervenuto fino a quando qualcuno ha fermato gli aggressori. Pubblichiamo il video per chiedere a chi li riconosce di segnalarli alla nostra gay Help Line 800 713 713 o alle forze dell’ordine”, si legge nel post.

