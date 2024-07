L'uomo di origine egiziana, irregolare sul territorio italiano

La Squadra Mobile della Questura di Pisa e la Polizia Ferroviaria hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un pregiudicato egiziano di 45 anni, irregolare sul territorio italiano, in relazione ai reati di violenza sessuale e sequestro di persona. La rapida indagine è nata nel momento in cui la donna vittima del vile delitto si recava presso gli uffici della Polizia Ferroviaria raccontando di essere stata vittima di violenza sessuale durante la notte precedente ad opera di uno sconosciuto straniero incontrato in stazione. L’uomo si era mostrato inizialmente gentile con la persona offesa per poi prenderla di soprassalto al collo e minacciandola con una pietra intimandole di seguirla. A questo punto, in una zona appartata poco distante dalla stazione, si consumava la violenza durata diverse ore. Al termine della quale la donna era costretta a rimanere abbracciata al suo aguzzino, riuscendo a scappare soltanto quando questi si addormentava. La Polizia Ferroviaria attivava immediate ricerche dell’autore del reato chiedendo ausilio agli investigatori della Squadra Mobile. Le ricerche venivano concluse in poche ore allorquando le pattuglie della Squadra Mobile e della Polizia Ferroviaria rintracciavano l’uomo nei pressi della Stazione. In relazione al grave quadro indiziario ed al profilo personale dell’indagato (già condannato per violenza di genere e annoverante numerosi precedenti di polizia oltre ad essere senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale) gli operatori provvedevano a fermarlo al fine di metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria nel carcere Don Bosco.

