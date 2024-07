Diversi gli episodi accertati dai carabinieri

Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri di Latina con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura di Latina, hanno permesso di ricostruire quanto accadesse tra le mura domestiche, ossia di come, in diverse occasioni, l’uomo avrebbe costretto la figlia a fare e subire atti sessuali. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto in carcere.

