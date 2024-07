Screenshot da Youtube

Otto le stazioni lungo il percorso di 6 km, e opere d'arte esposte a ogni fermata

Una nuova linea della metropolitana che è anche un viaggio nell’arte. Corsa inaugurale martedì mattina per la Linea 6 della metropolitana di Napoli, che collega la stazione Municipio con il lungomare e i quartieri Chiaia e Fuorigrotta fino alla Mostra d’Oltremare e allo stadio Diego Armando Maradona. Alla vigilia dell’attivazione del servizio passeggeri, che sarà disponibile da mercoledì, il sindaco Gaetano Manfredi e altre autorità locali hanno effettuato un viaggio inaugurale sulla linea 6 della metropolitana e hanno visitato le nuove stazioni Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio. Sono 8 le stazioni lungo il percorso di 6 km, con un tempo di percorrenza di 15 minuti. La nuova metro sarà in funzione, per il periodo iniziale, tra le 7 e le 15.30 con 5 treni. A partire dal prossimo anno saranno progressivamente inseriti i 22 nuovi treni realizzati dalla Hitachi Rail. La stazione Municipio consentirà l’interscambio con la linea 1 della metro e con la funicolare Centrale, oltre che con traghetti e aliscafi; le stazioni Chiaia e San Pasquale con la funicolare di Chiaia; Mergellina con la funicolare di Mergellina; Lala, Augusto e Mostra con la Cumana. Tutte le stazioni, ad eccezione di Arco Mirelli e Municipio, consentiranno inoltre l’interscambio con la Linea 2 della metro e il collegamento con il servizio di trasporto urbano su gomma e con le aree di stazionamento dei taxi.

Opere d’arte esposte nelle stazioni

Le stazioni della linea 6, anche grazie alle opere esposte al loro interno, rappresentano altrettanti tasselli del mosaico di arte che sta diventando la rete delle infrastrutture per la mobilità urbana di Napoli. Per quanto riguarda quelle visitate questa mattina durante il viaggio inaugurale, quella di Arco Mirelli si presenta con un ingresso principale costituito da un padiglione in acciaio e vetro, adiacente l’accesso ovest alla Villa Comunale. L’opera è stata progettata dall’architetto tedesco Hans Kollhof. La stazione di San Pasquale è firmata, invece, dall’architetto italo-sloveno Boris Podrecca, che l’ha pensata in rapporto con il mare e con un omaggio a Benedetto Croce nel 150esimo anniversario della nascita. La stazione di Chiaia, progettata dall’architetto partenopeo Uberto Siola, si sviluppa su tre livelli: il primo con l’ingresso principale su piazza Santa Maria degli Angeli, il secondo con l’ingresso su via Chiaia e il terzo con il piano banchina. Inaugurata un anno fa per la linea 1, la stazione Municipio è opera degli architetti portoghesi Eduardo Souto de Moura e Alvaro Siza Vieira ed è costituita da una piazza sotterranea che costeggia l’area archeologica costituita dalle rovine dell’antica muraglia Angioina di Castel Nuovo e da altre costruzioni più antiche, risalenti fino all’epoca romana.

Manfredi: “Dopo 40 anni di vicissitudini, si apre il servizio”

“Entra in funzione una linea della metropolitana importante perché serve una parte fondamentale della città e migliora il servizio di trasporto pubblico”, dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Questa linea – aggiunge – ha una storia molto travagliata, ma dopo 40 anni di vicissitudini diverse, finalmente si apre il servizio. Questa città deve saper concludere le opere, dimostrando di essere capace di trasformarsi e seguire il trend positivo di una Napoli finalmente viva e positiva con la grande spinta dei suoi cittadini. Fin qui sono stati investiti 850 milioni, essenzialmente fondi europei. Abbiamo un ulteriore finanziamento di 400 milioni per la stazione di via Campegna, il deposito e il completamento del parco treni”. L’assessore alle Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, racconta: “Il direttore generale della Commissione Europea, che ha fatto il giro con noi, si è detto entusiasta del finanziamento concesso ad una delle linee che, con le sue stazioni meravigliose, è tra le più belle d’Europa. I 22 treni in produzione che gradualmente verranno introdotti consentiranno di garantire un servizio nelle due direzioni con la frequenza di una corsa ogni 4 minuti e mezzo. Si parte con l’orario estivo, ma da settembre il servizio andrà a pieno regime con gli stessi orari della linea 1″.

