Ancora da accertare le cause

Un operaio edile è morto dopo essere precipitato, per cause ancora in via di accertamento, da una impalcatura all’interno di un cantiere di Noriglio di Rovereto. Sul posto la polizia, i tecnici dell’Unità operativa prevenzione sui luoghi di lavoro dell’azienda sanitaria e i vigili del fuoco. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

