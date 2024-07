L'azienda esprime profondo dispiacere per quanto accaduto. Proclamato sciopero di otto ore

È ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico di Tor Vergata l’uomo caduto in un deposito dell’Atac all’interno di un ponte a fossa per manutenzione mezzi. La notizia della morte dell’uomo, circolata in precedenza, è stata smentita a LaPresse da fonti sanitarie. L’impiegato ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La fossa aveva un’altezza di 1,60 metri e una larghezza di un metro. L’area è stata delimitata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati.

Condizioni dipendente Atac sono disperate

Condizioni disperate per il dipendente Atac che oggi è caduto in una fossa in un deposito della municipalizzata del Comune di Roma. Voci non confermate riferiscono che sarebbe già in morte cerebrale al policlinico Tor Vergata dove è stato portato in codice rosso subito dopo l’incidente. Da chiarire perché l’uomo, pur essendo un tecnico amministrativo, si trovasse in quella zona del deposito.

Atac: “Profondo dispiacere, vicini a famiglia impiegato”

“Atac esprime il proprio dispiacere e la propria vicinanza alla famiglia per il grave incidente occorso a un proprio impiegato avvenuta nel deposito di Tor Vergata”. Così l’azienda Atac in una nota. “L’azienda si è messa pienamente a disposizione degli organi investigativi per contribuire ad accertare la dinamica e le cause del gravissimo evento”, conclude la nota.

Sciopero di 8 ore dopo incidente impiegato Atac

Per la giornata del 4 luglio 2024, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Orsa Trasporti e USB Lavoro privato, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Il servizio sull’intera rete Atac non sarà garantito, quindi, dalle ore 8.30 alle 16.30. Questa mattina c’è stato un grave incidente a un impiegato dell’Atac nel deposito di Tor Vergata. L’uomo è in fin di vita.

