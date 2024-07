Si sarebbe introdotto nell'abitazione dei vicini ed avrebbe costretto la ragazzina ad un rapporto orale

Un uomo di 34 anni è stato denunciato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazzina di 16 anni figlia dei vicini di casa a Ponza, l’ isola in provincia di Latina dove anche l’aggressore abita. Quest’ultimo, un cameriere stagionale originario di Roma, da poco sbarcato sull’isola per lavorare in un ristorante, è stato identificato dai carabinieri e denunciato alla procura della Repubblica di Cassino.

Il 34enne infatti si sarebbe introdotto nell’abitazione dei vicini ed avrebbe costretto la ragazzina ad un rapporto orale. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica del fatto. Nei confronti del presunto stupratore, con precedenti penali per spaccio e furto è stato emesso un foglio di via dall’isola di Ponza. La 16enne è ricoverata in ospedale.

