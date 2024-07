Foto d'archivio

Le ricerche scattate dopo la denuncia del fratello della donna. Le dichiarazioni del marito non hanno convinto: l'uomo deve rispondere anche per occultamento di cadavere

Era scomparsa da San Sperate, nel cagliaritano, quasi due mesi fa: a metà maggio il fratello della 42enne aveva presentato denuncia ai carabinieri di Iglesias. Sono scattate così le ricerche e le verifiche degli investigatori dell’arma, che hanno interrogato a lungo il marito: le sue dichiarazioni non hanno convinto. Oggi, su disposizione del tribunale di Cagliari, il 43enne è stato fermato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere. I carabinieri sono al lavoro per chiarire contorni ed elementi cruciali di quello che al momento appare come l’ennesimo femminicidio. L’uomo è attualmente in carcere: in queste ore si terrà l’udienza di convalida del fermo. Si tratterebbe dell’ennesimo femminicidio, l’ultimo quello avvenuto a Roma lo scorso 4 luglio quando Manuela Petrangeli, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in zona Portuense dall’ex compagno Gianluca Molinaro.

