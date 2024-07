L'influencer commenta la chiusura dell'istruttoria dell'Autorità nei confronti delle sue società

Chiara Ferragni commenta la chiusura dell’istruttoria dell’Antitrust nei confronti delle sue società per il caso delle uova di Pasqua “Dolci Preziosi”. In una storia pubblicata su Instagram l’influencer ha detto: “Sono felice di condividere con voi un comunicato importante a cui tengo molto, e relativo al caso uova di Pasqua “Dolci Preziosi”, che l’autorità Antitrust ha chiuso accogliendo gli impegni su cui TBS Crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi. Il primo impegno consiste in un contributo economico volontario, che è una donazione e non dunque una sanzione, per un minimo di complessivi 1 milione e 200mila euro in favore dell’impresa sociale ‘I bambini delle fate’. Le società si assumono l’impegno, a cui tengo in modo particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali delle società dalle attività benefiche che comunque non smetteremo di fare”.

“TBS Crew e Fenice formalizzeranno regolamentazioni interne per il corretto svolgimento delle attività di comunicazione e marketing”, ha aggiunto Ferragni.

