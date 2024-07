La sua automobile, una Maserati, sarebbe stata avvistata in Francia

I carabinieri hanno perquisito la villa di Giacomo Bozzoli a Soiano del Garda, nel bresciano. Alla perquisizione erano presenti il padre Adelio e il fratello Alex che è proprietario della villa dove Bozzoli vive dal 2015 con moglie e figlio.

La perquisizione è stata disposta dalla procura di Brescia dopo che l’uomo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario è stato dichiarato latitante, con un decreto emesso dall’ufficio esecuzioni della corte d’Appello.

Giacomo Bozzoli, ricerche in Francia

Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, Giacomo Bozzoli potrebbe essersi rifugiato all’estero e la sua automobile, una Maserati, sarebbe stata avvistata in Francia. Insieme a Bozzoli si sarebbero allontanati anche la moglie, Antonella Colossi e il figlio piccolo. Già da ieri i carabinieri avevano inserito nella banca dati delle forze di polizia una nota di rintraccio.

