I vigili del fuoco in azione nel Verbano dopo le frane che hanno colpito la provincia

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nell’area settentrionale del Piemonte, colpita dal maltempo dalla sera del 29 giugno: in due giorni sono stati eseguiti 374 interventi, al momento la situazione è in via di miglioramento. A Macugnaga, (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) sono in azione col nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) per la rimozione di ghiaia e fango da strade e piani bassi di edifici, 30 gli uomini impegnati. Un elicottero del reparto volo del Piemonte è in azione in Valle d’Aosta, nel comune di Cogne, per evacuare decine di turisti isolati.

