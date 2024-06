Le acque dei fiumi in piena trascinano auto e alberi

In quasi l’intera Valle d’Aosta è stata diramata l’allerta arancione per il maltempo. Temporali molto forti hanno colpito soprattutto la zona di Cogne dove è esondato il torrente Valnontey. Dai video postati sui social si vedono le acque dei fiumi in pienva esondare e trascinare auto e alberi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata