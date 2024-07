In Campidoglio, a Roma, la presentazione del progetto per il reinserimento lavorativo dei detenuti

“A Regina Coeli il tasso di affollamento è del 180%. Pochi giorni fa è scoppiata l’ennesima rivolta e l’ennesimo incendio. L’idea che le Istituzioni portino un pezzo del carcere fuori è fondamentale. Voglio riprendere le parole del Papa nella bolla giubilare che ci ha consegnato qualche giorno fa quando è venuto in Campidoglio: il Papa chiede per l’anno del Giubileo amnistia e indulto. Nella situazione in cui siamo è fondamentale l’idea di un provvedimento di clemenza pensando che le persone che sono dentro e vivono in spazi invivibili possano avere un’altra dinamica”. Così la Garante delle persone private della libertà personali di Roma Capitale Valentina Calderone in Campidoglio durante la presentazione del progetto in collaborazione tra Ministero della Giustizia, DAP, Ama e Roma Capitale per il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Alla base del programma un corso di formazione di un anno da frequentare durante la permanenza in carcere più un periodo di stage pagato con l’obiettivo di assumere nuovi operai meccatronici nello smaltimento dei rifiuti.

