Rivolta dei detenuti scoppiata in mattinata e proseguita per ore nella Casa Circondariale di Regina Coeli, a Roma. All’origine dei disordini ci sarebbe una perquisizione da parte della Polizia Penitenziaria come racconta fuori dal carcere di Trastevere un detenuto che ha il permesso di uscire per fare pulizie nei dintorni. “Stamattina le guardie hanno fatto una perquisizione e hanno trovato un sacco di roba: droga, grappa, telefonini, ferri di finestre e letti spaccati“, racconta l’uomo.

“Quando hanno trovato questa roba qui, (i detenuti ndr) hanno fatto il casino. Stavano aggredendo le nostre guardie che non ce la facevano e ne hanno chiamate altre. Io da fuori ho sentito solo le urla, poi sono entrato per pranzo e ho visto tutto allagato e spaccato”.

