Il valore della sostanza confiscata è di circa 2,8 milioni di euro

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno individuato, in seguito a una segnalazione, alcune aree rurali utilizzate per la coltivazione di marijuana. Le aree sono state poi sequestrate, per un totale di circa 4.500 piante e circa 280 kg di sostanza stupefacente, per un valore di circa 2,8 milioni di euro.

