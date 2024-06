L'aggressione nel giardino dell'abitazione dei genitori di lei. La ragazza di 21 anni è ricoverata in gravi condizioni

Un 22enne di Racale (Lecce) è stato arrestato dopo aver accoltellato la sua ex fidanzata, 21 anni, nel giardino dell’abitazione dei genitori della ragazza, a Racale. La giovane è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Tricase, i medici si sono riservati la prognosi. Stando a quanto si apprende, la relazione sarebbe terminata nelle ultime settimane, dopo circa sei anni. L’accoltellamento è avvenuto nella notte. Il 22enne è accusato di tentato omicidio ed è stato arrestato dai carabinieri.

Usati 2 coltelli

La 21enne ferita la notte scorsa dall’ex fidanzato a Racale, nel Leccese, con coltellate al collo e al braccio è stata trasportata cosciente nell’ospedale di Tricase, ma non è in pericolo di vita. In casa era presente anche la madre della vittima, la quale aveva cercato di sedare il fidanzato. All’esito della ricostruzione dei fatti, i militari hanno sequestrato i due coltelli da cucina utilizzati per l’aggressione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata