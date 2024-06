La sindaca della città marchigiana ha proclamato il lutto cittadino

Un bambino di 12 anni è morto stamani annegando nelle acque di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Il corpo privo di vita del piccolo, di origine extracomunitaria, è stato recuperato dai soccorritori e sistemato sul pontile prima che venisse riconsegnato alla famiglia.

La madre del bambino ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il bambino stava giocando in acqua con alcuni coetanei quando non è più riuscito ad emergere.

Sindaca Falconara Marittima proclama lutto cittadino per 12enne annegato

“La comunità di Falconara Marittima è profondamente scossa da questa tragedia. Ho proclamato il lutto cittadino e la sospensione di tutte le iniziative ricreative in programma per oggi”. A dirlo a LaPresse è Stefania Signorini, sindaca di Falconara Marittima. “Voglio ringraziare i soccorritori che si sono adoperati immediatamente per prestare aiuto”, ha detto Signorini. Appresa la tragedia, la prima cittadina si è recata immediatamente sul posto assistendo alle operazioni di recupero del corpo.

