L’Opera Cardinal Ferrari registra a Milano un aumento di richieste pari al 30% rispetto allo scorso anno, nei primi sei mesi del 2024. Il centro diurno di Via Boeri sta registrando forti aumenti come dimostrano i numeri degli ultimi sei mesi: 26.364 accessi alla onlus (+4887 accessi rispetto allo scorso anno), e oltre 4000 mila accessi al servizio doccia (+ 670 rispetto al 2023).

“Le piogge improvvise e violentissime che ormai a Milano non rappresentano più una novità fanno sì che “alcuni dei Carissimi, come chiamiamo i nostri assistiti, arrivino completamente fradici, quindi hanno bisogno di docce calde e vestiti asciutti e puliti, ancora più del solito. Infatti abbiamo lanciato un appello per la raccolta di asciugamani“, racconta Pasquale Seddio, presidente di Opera Cardinal Ferrari.

Una situazione allarmante che persiste ormai a seguito dell’emergenza Covid, e che non sembra mostrare segni di miglioramento, come testimoniano i numeri in crescita che ha registrato l’Opera tra il 2023 e il 2024 rispetto agli anni precedenti: 55.490 ingressi al centro diurno (+13.334 rispetto al 2022), 56.821 ingressi alla mensa (+ 13.651 rispetto al 2022) e oltre 2315 pacchi viveri distribuiti (circa 300 in più rispetto al 2022), per un totale di 680 persone assistite e primi ingressi pari a 388 persone. Dati dell’ultimo Bilancio Sociale pubblicato dalla onlus.

Per supportare e accogliere i tanti senza dimora di Milano l’Opera Cardinal Ferrari anche quest’anno si prepara a un’estate ricca di attività e iniziative di solidarietà sostenuta dall’iniziativa Milano aiuta, estate 2024, promossa dal Comune di Milano, Direzione Welfare e Salute – Area Salute e Servizi di Comunità per promuovere le azioni a favore delle persone anziane che rimangono in città durante i mesi estivi in un’ottica di prevenzione della solitudine e dell’isolamento, e contribuire allo sviluppo di iniziative di carattere ricreativo, culturale e socializzante.

Si parte il 26 giugno con il Vintage all’Opera. Edizione Estiva: dalle 16.00 alle 21.00 si terrà il Charity Shop, dove trovare vestiti e accessori, nuovi e usati, moderni e vintage, pizzi, libri e oggettistica donati che consentono di raccogliere fondi per le persone senza dimora e per le famiglie in difficoltà. Inoltre nei giardini della Cardinal Ferrari sempre nello stesso giorno dalle 19.00 alle 21.00 si terrà un piacevole Apericena Solidale. Il 14 luglio, invece, ci sarà il Mercatino dell’oggettistica (ore 10.00/17.00).

Torna l’11 luglio l’appuntamento con la musica con il Concerto d’Estate in partnership con la Fondazione I Pomeriggi Musicali, un concerto cameristico realizzato dal trio d’archi composto da Fatlinda Thaci, Giulia Panchieri e Valentina Turati (in Opera Cardinal Ferrari, dalle ore.19.00). Appuntamento molto importante per contrastare ogni tipo di Povertà anche grazie ad attività ricreative e culturali a cui tutti hanno diritto, e per rispondere all’emergenza estate, uno dei momenti dell’anno più difficili per coloro che sono senza dimora. Si prosegue poi il 22 luglio con la celebrazione della Festa di Santa Maria Maddalena durante la quale si terrà la Premiazione del Torneo di Bocce, per poi arrivare al gran finale estivo con il grande Pranzo di Ferragosto 2024 in partnership con Lidl Italia.

