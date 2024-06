Il ministro dell’Agricoltura in conferenza stampa nella sede del Ministero del Lavoro

“Faccio un appello: in queste situazioni può accadere che ci sia la criminalizzazione di uno degli anelli della filiera. Quindi al decesso di un operaio per colpa di un criminale si criminalizzano le imprese agricole. L’episodio delle ultime ore della sede di un’associazione agricola vandalizzata in Lombardia con scritte minacciose mostra l’accusa per cui queste morti dipendano dalle imprese agricole. Dipendono da criminali in qualsiasi settore”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida in conferenza stampa nella sede del Ministero del Lavoro a Roma al termine dell’incontro con la ministra Calderone e i sindacati di categoria. L’incontro è stato convocato dopo la morte nelle campagne di Latina di Satnam Singh, bracciante indiano di 31 anni che sarebbe stato abbandonato per strada dopo un grave incidente sul lavoro.

