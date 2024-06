I sanitari intervenuti hanno potuto solo constatare il decesso del ragazzo

Un ragazzo di 18 anni è morto schiacciato da una seminatrice, un mezzo agricolo, mentre stava lavorando nell’azienda Bassanetti, in via Cavour a Brembio, in provincia di Lodi. Secondo le prime informazioni, il ragazzo è morto schiacchiato dal macchinario. Giunti sul posto, i soccorsi di Areu 118 hanno potuto solo constatare il decesso del 18enne.

