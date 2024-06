Si tratta del test caratterizzante del percorso di studi: Greco al classico, matematica allo Scientifico

Sono 526mila gli studenti e le studentesse che saranno impegnate oggi nella seconda prova degli esami di Stato. Si tratta della prova caratterizzante dell’istituto frequentato: gli studenti dei classici sosterranno la prova di greco, quelli dello scientifico si cimenteranno in matematica. Matematica anche per quanto riguarda Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo. Prova di Lingua e cultura straniera 3 per il Liceo linguistico, mentre verterà su Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale). Prova di Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per quanto riguarda il Liceo artistico, mentre sarà di Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale e di Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Negli istituti tecnici la prova sarà su Economia aziendale per quanto riguarda l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”) e su Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; prova di Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; prova di Sistemi e reti per tutte e due le articolazioni dell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni”; prova di Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; prova di Trasformazione dei prodotti per l’articolazione “Produzioni e trasformazioni” degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Un testo di Platone per la versione di Greco al Classico

È un brano di Platone tratto da ‘Minosse o della legge’ il testo proposto ai maturandi dei licei Classici per la seconda prova dell’esame di Stato, quella che caratterizza l’indirizzo di studi. L’indiscrezione circola sui social e sui siti specializzati cui fanno riferimento i ragazzi e il mondo della scuola. Ai ragazzi dell’ultimo anno dei licei classici, vengono proposti, accanto alla versione, tre quesiti a risposta aperta, relativi alla comprensione e interpretazione del brano, analisi linguistica e stilistica. Il dialogo inizia con Socrate che interroga il suo anonimo interlocutore ‘amico’ sulla natura della legge.

Due problemi con studi funzione e 8 quesiti allo Scientifico

Due problemi con studi di funzione e otto quesiti sono i contenuti della seconda prova per i ragazzi dei licei Scientifici. Lo apprende LaPresse. Tra i quesiti proposti anche uno relativo a un testo di Carlo Emilio Gadda tratto da ‘L’Adalgisa – Disegni milanesi’. Gli 8 quesiti riguardano i temi della geometria, equazioni e funzioni.

Montessori e Dewey per la seconda prova a Scienze Umane

Maria Montessori e John Dewey sono gli autori per la seconda prova proposta ai maturandi dei Licei delle Scienze Umane. Secondo quanto apprende LaPresse, agli studenti è stato proposto un testo tratto da ‘Esperienza ed educazione’ del pedagogista per il quale “l’esperienza è il banco di prova di ogni teoria pedagogica”.

Ieri la prima prova

Ieri lo svolgimento della prima prova, quella di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti ammessi – dati del Ministero dell’Istruzione e del merito – sono il 96,4% in leggero aumento rispetto allo scorso anno (96,3) e al 2022 (96,2). Il voto finale è espresso in centesimi.

Gli studenti hanno potuto maturare fino a 40 punti di credito a partire dal terzo anno. Gli altri verranno assegnati alle prove scritte e all’orale, che valgono fino a 20 crediti. I maturandi che avranno ottenuto, nelle prove, almeno 50 punti totali e che all’esame sono arrivati con almeno 30 crediti, possono accedere a un ‘premio’ fino a un massimo di 5 punti da sommare al voto finale.

