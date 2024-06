Oggi la prima prova scritta, il tema di italiano. Giovedì la seconda prova, diversa a seconda dell'istituto frequentato

Alle 8.30 sono iniziati ufficialmente gli esami di Stato per oltre 500mila studenti (sono 526.317 per la precisione). I maturandi sono chiamati a svolgere la prima prova scritta: il tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Giovedì, invece, ci sarà la seconda prova, diversa a seconda dell’indirizzo di studio frequentato.

Tra le tracce su cui costruire il proprio tema, la poesia ‘Pellegrinaggio’ di Giuseppe Ungaretti, un brano tratto da ‘Quaderni di Serafino Gubbio Operatore’ di Luigi Pirandello. Proposto un brano dalla ‘Storia d’Europa’ di Giuseppe Galasso per quanto riguarda il testo argomentativo. Tra i temi anche l'”Elogio dell’imperfezione’ di Rita Levi Montalcini e lo scenario geopolitico, con una traccia sull”equilibrio del terrore‘. Presente anche una traccia sulle forme di comunicazione digitale, intitolata ‘Profili, selfie e blog’.

Valditara: “Tracce interessanti e abbordabili”

“Le tracce? Interessanti e abbordabili. Non credo ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati. I ragazzi dovranno, prima di scrivere, riflettere, usare la ‘brutta’ per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti e soprattuto cercare di cogliere il significato profondo. Parlo innanzitutto delle tracce di oggi, della composizione della prima prova”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ai microfoni di Rtl 102.5.

Meloni a maturandi: “Inizia grande avventura, date il massimo”

“Cari maturandi, è solo l’inizio di una grande avventura. Date il massimo e ricordate che siete molto più forti di quanto perfino voi pensate. In bocca al lupo a tutti”. Così la premier Giorgia Meloni in un breve video postato questa mattina sui social nel giorno dell’inizio degli esami di maturità.

Ammesso agli esami il 96,4% degli studenti

Gli studenti ammessi – dati del Ministero dell’Istruzione e del merito – sono il 96,4% in leggero aumento rispetto allo scorso anno (96,3) e al 2022 (96,2). Il voto finale è espresso in centesimi. Gli studenti hanno potuto maturare fino a 40 punti di credito a partire dal terzo anno. Gli altri verranno assegnati alle prove scritte e all’orale, che valgono fino a 20 crediti.

I maturandi che avranno ottenuto, nelle prove, almeno 50 punti totali e che all’esame sono arrivati con almeno 30 crediti, possono accedere a un ‘premio‘ fino a un massimo di 5 punti da sommare al voto finale.

